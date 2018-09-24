2018-09-24T19:17:34+03:00
Экономика

Калининградский завод "Автотор" начал производство тяжелых грузовиков

Кирилл Алексеев
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Калининградский производитель автомобилей, группа компаний "Автотор" приступила к производству тяжелых грузовиков Hyundai Xcient. Об этом сообщило агентство "Финмаркет" со ссылкой на пресс-службу компании.

- Калининградский завод расширяет производство коммерческих автомобилей. Линейка выпускаемых грузовиков пополнится тяжелыми грузовиками Hyundai Xcient. В настоящий момент ведется пилотное производство первой партии. Ранее крупнотоннажные модели Hyundai серии Xcient в России не выпускалась, - сообщает пресс-служба.

В настоящее время "Автотор" выпускает всю линейку коммерческих автомобилей Hyundai, представленных на российском автомобильном рынке: HD35, HD35С, HD65, HD78, HD120, HD170, отмечает "Финмаркет".

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