На Балтийской косе местные жители уничтожили часть бункера времен Второй мировой войны

24 Сент. 20:47 2018-09-24T20:47:32+03:00

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Очередная новость о варварстве наших сограждан пришла с Балтийской косы. Как сообщило издание "Клопс.Ru", неизвестные распилили металлическую крышку бункера, который был частью береговой артиллерийской батареи, построенной в 1940-е годы.

- Мародеры из местных жителей приехали к бункеру на грузовике и распилили бункер на металл. Я их сфотографировал, они кричали и угрожали мне. Сооружение было местной достопримечательностью - в 1945 году оно было частью артиллерийской батареи, одним из очагов сопротивления при штурме, - рассказал изданию житель Балтийска Михаил.

Добавим, что бункер не состоит в реестре объектов культурно-исторического наследия и государством не охраняется.