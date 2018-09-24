На Балтийской косе местные жители уничтожили часть бункера времен Второй мировой войны
Очередная новость о варварстве наших сограждан пришла с Балтийской косы. Как сообщило издание "Клопс.Ru", неизвестные распилили металлическую крышку бункера, который был частью береговой артиллерийской батареи, построенной в 1940-е годы.
- Мародеры из местных жителей приехали к бункеру на грузовике и распилили бункер на металл. Я их сфотографировал, они кричали и угрожали мне. Сооружение было местной достопримечательностью - в 1945 году оно было частью артиллерийской батареи, одним из очагов сопротивления при штурме, - рассказал изданию житель Балтийска Михаил.
Добавим, что бункер не состоит в реестре объектов культурно-исторического наследия и государством не охраняется.