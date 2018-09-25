2018-09-25T10:27:40+03:00
Звезды

Музей изобразительных искусств продлит работу в день открытия выставки графики Сальвадора Дали

Сегодня посмотреть работы известного художника можно до 20:00
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Калининградский областной музей изобразительных искусств
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Сегодня, в день открытия выставки Сальвадора Дали Музей изобразительных искусств продлевает работу до 20:00. Об этом сообщает пресс-служба учреждения, расположенного в здании бывшей кёнигсбергской биржи.

Экспозицию готовят в зале «Прегель». Посетители увидят не только графические работы Дали из серий «Дон Кихот Ламанчский», «Фауст», «Воспоминания Казановы», «Озорные сны Пантагрюэля», «Божественная комедия», но и старые фотографии и мультимедиа-стенды.

Выставка работает до 18 ноября.

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