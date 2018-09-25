В Совете Федерации проходят Дни Калининградской области

СЕГОДНЯ 10:44 2018-09-25T10:45:10+03:00

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В Совете Федерации во вторник началось обсуждение актуальных вопросов социально-экономического развития Калининградской области. Об этом сообащет пресс-служба регионального правительства.

- Сенаторы изучат калининградский опыт по переселению граждан из аварийного жилья и капитального ремонта многоквартирных домов. В повестку работы комитетов также включены вопросы о развитии агропромышленного комплекса региона и рациональном природопользовании, предстоит обсуждение вопросов развития культуры в Калининградской области, - отметили в пресс-службе.

В среду в Совете Федерации состоится «час субъекта Российской Федерации», в рамках которого выступит губернатор Антон Алиханов с докладом об основных итогах и перспективах социально-экономического развития Калининградской области.