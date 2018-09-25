2018-09-25T10:57:20+03:00
Общество

В Калининградской области убрано почти 60 процентов посевной площади картофеля

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Калининградской области подходит к завершению комбайновая уборка, сушка и товарная доработка зерна и рапса. Продолжается уборка кукурузы на зерно, сои, гречихи, картофеля и овощей. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.

Сейчас, по оперативным данным, убрано 1 334 га, или 59 процентов от посевной площади картофеля. Валовой сбор составил 34 тысячи тонн.

Овощные культуры убраны на площади 326 га, что составляет 31 процент от посевной площади, валовой сбор – 6 тысяч тонн.

В регионе убрано 83 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур, намолочено 289 тысяч тонн. Также намолочено 79 тысяч тонн рапса при средней урожайности 24,1 ц/га.

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