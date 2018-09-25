Укусившей полицейского калининградке грозит до пяти лет лишения свободы

СЕГОДНЯ 11:22 2018-09-25T11:22:42+03:00

Пьяная девушка набросилась на сержанта и едва не оставила его без мочки уха

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В августе этого года возле популярного увеселительного заведения на улице Черняховского в Калининграде 19-летняя горожанка сцепилась с владельцем припаркованного у тротуара автомобиля. Причина ссоры не указывается. Но известны ее последствия: юная и пьяная дама раздобыла где-то кирпич и метнула его… к счастью, не в голову оппоненту, а в лобовое стекло его машины. Тем не менее, расстроенный мужчина вызвал полицию.

- В ходе разбирательства по данному факту, девушка, действуя умышленно, укусила сержанта полиции за мочку уха, причинив физическую боль, - сообщили подробности дальнейших событий в региональном Управлении СКР. – По данному факту возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Между прочим, по нормам действующего законодательства девице светит до пяти лет «зоны».

Может, сержант просто не оценил всей прелести продемонстрированной ему техники садо-мазо?