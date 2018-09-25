Калининградец пытался утопить дворника в канале

СЕГОДНЯ 11:38 2018-09-25T11:38:17+03:00

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Ранним утром 59-летняя дворничиха, как обычно вышла подметать свой участок по улице Дзержинского в Калининграде. Неожиданно к женщине подскочил незнакомец и выкрикивая что-то вроде «Я тебя сейчас убью!» начал толкать несчастную по направлению к находившемуся поблизости каналу с водой. К счастью, случившиеся рядом прохожие предотвратили трагедию, позвонив в полицию. Оперативно подоспевший наряд патрульно-постовой службы скрутил агрессора.

Уже в отделе полиции №2 выяснилось, что 37-летний калининградец находится в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что с дикого похмелья нередко раздражает даже прошедшая мимо кошка («Мурка, не топай!»), а уж звук скребущей по асфальту метлы, как теперь выясняется, вообще может довести до исступления.

Однако за угрозу убийством уже привлекавшемуся по «уголовке» мужику придется отвечать. Санкции части 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.