2018-09-25T11:54:57+03:00
Общество

В Калининграде до вечера не будет света на девяти улицах

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде в течение дня не будет света на девяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов для проведения ремонтных и профилактических работ приостановлена подача энергоснабжения в Центральном районе на ул. Карташова; ул.Харьковской 2- 22, 28-30, 5-47, 21а, 5а; ул.Ремонтной 14-24, 32,73-97, 119-127; в пер. Ремонтном 2-6, 12-14, 11-15, 17 ул.Станочная 14, 15, 19 и в пер. Радищева 11, 16.

До этого же времени электричество будет отключено в Ленинградском районе на ул. Гагарина 2, 2в, 2е, 3 (д/с№68), 11; ул.Фрунзе 112; ул. Горького 55.

До 20 часов в этом районе света не будет на ул. Луговой 23, 25, 27, 29, 31, 26-28.

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