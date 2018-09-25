За день на пешеходных переходах машинами сбито трое калининградцев
Всего за один день 24 сентября под колеса автомобилей угодили сразу трое жителей Калининградской области. Причем в этот момент люди находились на пешеходных переходах.
Начало череде наездов было положено в городе Светлый, где за полчаса до полудня 37-летняя автоледи за рулем «Ниссана» сбила 20-летнюю девушку, переходившую по «зебре» местную улицу Калининградскую.
Не прошло и получаса, как в самом Калининграде на улице Емельянова 54-летний водитель грузовика марки «МАН» не пропустил пересекавшую проезжую часть слева по нерегулируемому пешеходному переходу 44-летнюю женщину.
А в начале седьмого часа вечера вновь в Светлом 63-летняя пенсионерка на «Фольксвагене Транспортер» снесла своей машиной 62-летнего пешехода - и тоже на обозначенном (хотя и нерегулируемом) переходе.
К счастью, во всех случаях дело ограничилось травмами. Тем не менее, водителям транспортных средств, все же, стоит быть предупредительнее по отношению к пешим участникам дорожного движения.