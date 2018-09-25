СЕГОДНЯ 12:04 2018-09-25T12:05:15+03:00

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С начала года в Калининграде произошло 167 наездов на пешеходов, что меньше на 12 процентов, по сравнению с 2017 годом. Об этом в эфире программы «Говорит Калининград» на радиостанции «Комсомольская правда» рассказал представитель дорожного надзора отдела ГИБДД по Калининграду.

- В результате наездов погибли 5 человек, в прошлом году – 12 человек, - отметил представитель ГИБДД. – 166 человек получили ранения, в прошлом году – 187 человек.

Больше трети наездов произошло по вине самих пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги в неположенном месте.

- За 8 месяцев этого года произошло 62 таких ДТП, это на 14 процентов меньше, чем годом ранее, - сказал представитель Госавтоинспекции.