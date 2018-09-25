В калининградском трамвайном депо русские и японские музыканты дадут концерт

СЕГОДНЯ 12:23 2018-09-25T12:24:24+03:00

Первый концерт в Депо № 1 состоялся в 2014 году. Фото: Александр КАТЕРУША

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Традиции русской и японской музыки будут представлены в трамвайном Депо №1 Калининграда в пятницу 28 сентября. В рамках фестиваля «Орган+» выступит ансамбль солистов Калининградского областного оркестра русских народных инструментов, а Японию представит ансамбль «Хиде-Хиде».

Как рассказали организаторы, два музыканта, Хидеки Иноуэ и Хидеки Исигаки, умудрились создать уникальное явление в музыкальной жизни Японии. Бамбуковая флейта «сякухати» и трехструнный щипковый «семисен» в руках этих японских юношей звучат необыкновенно. Музыканты исполняют произведения японской и мировой классики в собственной обработке. В сопровождении русских балалаек — этот концерт, безусловно, станет одним из ярчайших в истории фестиваля «Орган+».

Первый концерт в Депо № 1 состоялся в 2014 году, тогда же в городе Калининграде появился первый музыкальный трамвай, раскрашенный в символы Международного конкурса имени Микаэла Таривердиева, где звучит музыка Баха, Моцарта и Чайковского.

Раз в год по центральным улицам Калининграда триумфально проезжает музыкальный трамвай.

Концерты в депо стали фишкой фестиваля «Орган+».

Отправление «музыкального трамвая» - 18.00 от остановки напротив памятника «Родина мать».

Концерт: 19.00-20.20.