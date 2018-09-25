2018-09-25T15:11:15+03:00
Общество

«Они изживают себя»: Кёнигсбергские люки от ливневок заменят на новые - круглые

По словам Владимира Свинцова, на немецких изделиях пошли сколы и трещины
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Довоенные ливневки скоро можно будет встретить только в музееДовоенные ливневки скоро можно будет встретить только в музееФото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:

Во вторник 25 сентября руководитель муниципальной организации «Городское дорожное строительство и ремонт» Владимир Свинцов сообщил, что прямоугольные довоенные ливневки с калининградских улиц будут постепенно меняться но современные круглые, так как первые уже приходят в негодность.

- При всей надежности немецких чугунных изделий все равно пошли сколы и трещины. Они уже все равно изживают себя, - сообщил Свинцов.

- Может, стоит их на пешеходные улицы переносить? Туда, где брусчатка укладывается? – поинтересовались журналисты.

- Смотрите, мы сейчас ничего не выбрасываем, во-первых, - продолжил главный городской дорожник. - Мы сейчас ведем переговоры с заводом металлоизделий Черняховска. Некондиционные чугунные изделия мы меняем там на новые изделия. Мы не просто будем сдавать в металлолом, а именно менять на изделия: либо на люки ливневой канализации (кстати говоря, черняховцы пообещали проработать вопрос с закрывающимися створками, чтобы это элементарно не воровалось), либо на другие изделия, которыми мы пользуемся при ремонте улично-дорожной сети.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининградец отсудил компенсацию за нарушение сроков долевого строительства
В субботу парусник «Крузенштерн» откроют для посещения
17-летняя калининградка дважды ударила ножом в живот 16-летнюю школьницу
Калининградская область оказалась в числе аутсайдеров по росту средней зарплаты
Услугой Tax Free в Калининградской области воспользовались 11 иностранных туристов
В Калининграде отключили газ в 37 домах в разных районах
Проблемный дом на улице Шаманова в Пионерском планируют достроить в феврале 2019 года
Калининградец угнал у знакомого машину и врезался в столб
В калининградском трамвайном депо русские и японские музыканты дадут концерт
С начала года в Калининграде произошло 167 наездов на пешеходов
За день на пешеходных переходах машинами сбито трое калининградцев
В Калининграде до вечера не будет света на девяти улицах
Калининградец пытался утопить дворника в канале