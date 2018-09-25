«Они изживают себя»: Кёнигсбергские люки от ливневок заменят на новые - круглые

СЕГОДНЯ 13:00 2018-09-25T15:11:15+03:00

Довоенные ливневки скоро можно будет встретить только в музее Фото: Иван МАРКОВ

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Во вторник 25 сентября руководитель муниципальной организации «Городское дорожное строительство и ремонт» Владимир Свинцов сообщил, что прямоугольные довоенные ливневки с калининградских улиц будут постепенно меняться но современные круглые, так как первые уже приходят в негодность.

- При всей надежности немецких чугунных изделий все равно пошли сколы и трещины. Они уже все равно изживают себя, - сообщил Свинцов.

- Может, стоит их на пешеходные улицы переносить? Туда, где брусчатка укладывается? – поинтересовались журналисты.

- Смотрите, мы сейчас ничего не выбрасываем, во-первых, - продолжил главный городской дорожник. - Мы сейчас ведем переговоры с заводом металлоизделий Черняховска. Некондиционные чугунные изделия мы меняем там на новые изделия. Мы не просто будем сдавать в металлолом, а именно менять на изделия: либо на люки ливневой канализации (кстати говоря, черняховцы пообещали проработать вопрос с закрывающимися створками, чтобы это элементарно не воровалось), либо на другие изделия, которыми мы пользуемся при ремонте улично-дорожной сети.