Калининградец угнал у знакомого машину и врезался в столб

СЕГОДНЯ 14:39 2018-09-25T14:40:34+03:00

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Жителю Калининграда грозит до 5 лет лишения свободы за угон автомобиля. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

Автомобиль «Ауди» пропал с парковки на улице на улице Невского. Позже его обнаружили разбитым на одной из соседних улиц.

Сотрудники уголовного розыска установили угонщика, им оказался 27-летни мужчина. Накануне он выпивал с владельцем машины, а затем украл у него ключи и поехал кататься. Однако нетрезвый водитель не справился с управлением и врезался в столб.