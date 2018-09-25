2018-09-25T14:49:12+03:00
Общество

Проблемный дом на улице Шаманова в Пионерском планируют достроить в феврале 2019 года

Виктор Сергеев
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Власти Пионерского и застройщик разработали «дорожную карту» по решению вопроса с проблемным домом на улице Шаманова. Об этом сообащет пресс-служба министерства регионального контроля.

52-квартирныйдом на улице Шаманова строился на деньги дольщиков. В марте прошлого года строительство здания остановилось. Сначала министерство регионального контроля выявило нецелевое использование средств дольщиков, затем выяснилось, что участок, на котором расположен дом, находится в охранной зоне газопровода высокого давления. На эту же территорию накладывалась санитарно-защитная зона котельной, принадлежащей МУП «Теплосеть».

В итоге, отметили в пресс-службе министерства, власти Пионерского совместно с застройщиком нашли техническое решение по переобустройству здания котельной: помещение будет расширено и оборудовано по безопасной технологии теплообмена. Ввод дома запланирован на февраль 2019 года.

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