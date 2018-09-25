2018-09-25T15:24:54+03:00
Общество

В Калининграде отключили газ в 37 домах в разных районах

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде до конца дня отключена подача газа в 37 домах в разных районах города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Всего нет газа в 257 квартирах по адресам:

Ленинский пр-т 14 (15 квартир)

пр-т Ленинский 10, 12 (34 квартиры)

ул. Станочная 8 (4 квартиры)

ул. Береговая 32 (3 квартиры)

ул. Енисейская 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 (13 квартир)

ул. Можайская 45 (2 квартиры)

ул. Денисова 22 (8 квартир)

ул. Чекистов 101, 103 (6 квартир)

ул. Печатная 2 (6 квартир)

пр-т Победы 34 (4 квартиры)

ул. Римского-Корсакова 11 (3 квартиры)

ул. Л.Голикова 18 (2 квартиры)

пр-т Советский 116 (12 квартир)

ул. Черняховского 30 (16 квартир)

ул. Черняховского 24 (16 квартир)

ул. Черняховского 60 (13 квартир)

ул. Красная 25 (14 квартир)

ул. марш. Борзова, д.85 (4 квартиры)

ул. Печатная д. 13, 17 (24 квартиры)

ул. Чекистов 77, 79 (5 квартир)

ул. Печтная 21 (6 квартир)

ул. Самаркандская 14 (3 квартиры)

ул. Зелёная 20 (15 квартир)

ул. Зелёная 22 (15 квартир)

ул. Муромская 28 (2 квартиры)

пр-т Победы 62 (6 квартир)

ул. Первомайская 10 (6 квартир).

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