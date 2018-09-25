2018-09-25T16:14:54+03:00
Общество

Услугой Tax Free в Калининградской области воспользовались 11 иностранных туристов

Виктор Сергеев
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В апреле 2018 года в Калининградской области началась реализация пилотного проекта Tax Free. К сентябрю этой услугой вопользовались 11 иностранных туристов, сообщает пресс-сдужба областной таможни.

Напомним, система Tax Free действует на таможенных постах МАПП Мамоново-II и Аэропорт Калининград. Чтобы вернуть НДС на товары, приобретенные в России, иностранец должен совершить покупку в течение одного дня на сумму не менее 10 тысяч рублей в определенных магазинах и оформить чек Tax Free.

- При пересечении границы турист предъявляет товары таможенному инспектору, который сверяет их с чеком и проставляет соответствующую отметку. Возврат НДС осуществляет уполномоченный оператор Tax Free, - отметили в пресс-службе таможни.

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