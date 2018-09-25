2018-09-25T16:30:05+03:00
Экономика

Калининградская область оказалась в числе аутсайдеров по росту средней зарплаты

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Калининградская область оказалась на 82-м месте среди 85-ти регионов России по росту среднемесячной заработной платы. Об этом сообщает «РИА Новости».

По итогам первого полугодия 2018 года, среднемесячная зарплата в Калининградской области выросла всего на 7,4 процента. Хуже дела обстоят только в Ямало-Ненецком автономном округе (7,3 процента), Ханты-Мансийский автономный округ (7,1 процента) и республика Марий Эл (6,9 процентов). При этом, в среднем по России, зарплаты выросли на 11,2 процента.

По данным исследования, средняя заработная плата в Калининградской области составляет 27 406 рублей.

Больше всех по итогам первого полугодия выросли зарплаты в Ингушетии (15,4 процента), Кемеровской области (15,2 процента) и Калмыкии (14,3 процента).

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