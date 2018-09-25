2018-09-25T16:57:13+03:00
Происшествия

17-летняя калининградка дважды ударила ножом в живот 16-летнюю школьницу

По одной из версий, причиной расправы могла стать переписка в одной из социальных сетей
Игорь ОРЕХОВ
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В региональном Управлении Следственного комитета Российской Федерации возбудили уголовное дело в отношении 17-летней жительницы Калининграда. Девушка нанесла ножевые ранения своей подруге – конечно, уже бывшей.

По предварительным данным, причиной кровавой расправы могло стать оскорбление водной из социальных сетей интернета. Хотя следствие рассматривает и ряд других версий. Как бы то ни было, вечером 22 сентября нынешняя обвиняемая встретилась с 16-летней Калининградкой на улице Багратиона. Рандеву закончилось тем, что старшая по возрасту школьница дважды ударила младшую ножом в живот. Раненую девушку срочно доставили в больницу и прооперировали.

Судебно-медицинские эксперты квалифицировали инцидент как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – деяние, подпадающее под 111-ю статью УК РФ в ее части 2. А это в перспективе может означать лишение свободы на срок до 10 лет. Впрочем, исходя из судебной практики, вряд ли судьи решаться применить столь жесткую меру к несовершеннолетней. Тем не менее, для поножовщицы все может закончиться довольно грустно.

- В настоящее время следствием назначен ряд судебных экспертиз, производятся допросы свидетелей, - сообщила официальный представитель УСКР Наталья Гацко. – Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, а также причин и условий, способствовавших его совершению.

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