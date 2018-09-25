2018-09-25T17:16:19+03:00
Общество

В субботу парусник «Крузенштерн» откроют для посещения

Подняться на борт легендарного барка можно будет в рыбном порту
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Учебно-парусное судно «Крузенштерн» открывает борт для всех желающих в субботу 29 сентября. Горожан ждут на 18-м причале Калининградского морского рыбного порта.

Как сообщает пресс-служба БГАРФ, посещение парусника бесплатное. Акция продлится с 11:00 до 16:00.

Организаторы напоминают, что желающим погулять по палубе «Крузенштерна» следует взять с собой документ, удостоверяющий личность, отказаться от габаритных сумок и быть готовыми к досмотру на входе.

В академии отметили, что барк завершил навигацию 2018 года 6 сентября. В плавании учебное судно находилось более полугода. «Крузенштерн» принял участие в морских фестивалях, праздниках и ежегодной гонке Tall Ships Regatta.

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