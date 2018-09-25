2018-09-25T17:47:36+03:00
Общество

Калининградец отсудил компенсацию за нарушение сроков долевого строительства

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Житель Полесска засудил строительную компанию, которая слишком долго строила дом. Об этом сообащет пресс-служба Полесского районного суда.

В ноябре 2016 года мужчина заключил договор участия в долевом строительстве дома, застройщик обязался передать ему двухкомнатную квартиру до 1 марта 2018 года. Однако застройщик – ООО «Методика» нарушил срок ввода дома в эксплуатацию.

Суд взыскал с ООО «Методика» в пользу N. неустойку в размере 268 770 рублей, компенсацию морального вреда в размере 15 000 рублей, штраф в размере 141 885 рублей, и судебные расходы по оплате юридических услуг – 3 500 рублей.

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