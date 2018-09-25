2018-09-25T18:28:07+03:00
Общество

Калининградские власти предложили отметить на федеральном уровне 300-летний юбилей Канта

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Региональные власти предлагают отметить в 2024 году на федеральном уровне 300-летия со дня рождения Иммануила Канта. Об этом в ходе Дней Калининградской области в Совете Федерации рассказал министр по туризму Андрей Ермак, сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Мы стремимся к тому, чтобы знаковая для Европы фигура Иммануила Канта стала одним из символов Калининградской области, – сказал Ермак.

По его словам, сейчас формируется рабочая группа по подготовке к 300-летию Канта, которую возглавит губернатор области Антон Алиханов.

- Предполагается, что соответствующий указ будет подписан Президентом страны, ранее поддержавшим восстановление в Калининградской области исторического места, связанного с именем философа – усадьбы пастора прихода Юдшен, известной также как «Домик Канта». Ремонт дома, завершившийся в этом году, был профинансирован на средства из резервного фонда главы государства, - отметили в пресс-службе правительства.

Также к предстоящему юбилею планируется создать «философскую тропу», которая станет частью «Музейного квартала» в Калининграде. Стоимость проекта оценивается в 500 миллионов рублей.

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