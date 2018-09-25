2018-09-25T18:48:17+03:00
Экономика

Область просит продлить срок действия одной из самых привлекательных льгот калининградской ОЭЗ

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Правительство Калининградской области просит продлить срок действия пониженных страховых взносов для резидентов ОЭЗ. Об этом сообщила министр экономики Калининградской области Нинель Салагаева на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике во вторник, 25 сентября.

Она напомнила сенаторам, что с этого года новые резиденты ОЭЗ получили возможность платить социальные платежи по сниженному тарифу – до 7,6%. При этом, для инвестпроектов, получивших статус резидента в 2018 году, максимальный срок действия этой преференции установлен в семь лет. Для тех компаний, которые станут резидентами с 2019 года и до конца 2022 года, льготный период сокращается.

- Это ставит инвесторов в неравные условия, – заявила Нинель Салагаева. – Мы предлагаем продлить срок действия льготного тарифа страховых взносов для калининградских резидентов на три года – с нынешних семи до 10 лет. Тем более, десятилетний максимум в отношении аналогичной льготы уже действует в ОЭЗ других регионов, следовательно, речь идет о выравнивании условий в рамках действующих преференциальных режимов.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, Нинель Салагаева также попросила исключить из Налогового кодекса статьи, которая ограничивает предельный срок применения пониженных тарифов 31 декабря 2025 года.

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