2018-09-25T19:56:21+03:00
Общество

Калининградские лесники обновят систему видеонаблюдения «Лесной дозор» за 3,6 миллиона рублей

В минприроды сообщили, что старое оборудование морально устарело
Иван МАРКОВ
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Подведомственное калининградскому министерству природных ресурсов и экологии учреждение «Управление охотничьего и лесного хозяйства Калининградской области» решило закупить 15 видеокамер на сумму 3,6 миллиона рублей. Извещение об этом в понедельник 24 сентября появилось на сайте госзакупок.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе министерства, потратиться на оборудование вынудило, то, что старые видеокамеры морально устарели.

- Эти камеры приобретаются для центра тушения лесных пожаров, - пояснили в пресс-службе министерства. - Они нужны для работы системы видеонаблюдения «Лесной дозор». К этой системе в настоящий момент подключены 15 камер. Оборудование приобреталось 7 лет назад. За это время камеры морально устарели - такие больше не производятся и не обслуживаются. В этом году 4 из них вышли из строя из-за износа. Собственно, поэтому их и обновляют к следующему пожароопасному сезону.

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