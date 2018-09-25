«Революции не совершим»: Игорь Билич отказался начинать отопительный сезон в Калининграде раньше времени
Во вторник после оперативного совещания в мэрии Калининграда журналисты пытались убедить председателя комитета городского хозяйства Игоря Билича в том, что пора уже подать тепло в дома калининградцев.
- Как 5 дней по 8 градусов будет, так и начнем, - отрезал Билич.
- Может, с 1 октября уже начнете? – начали уговаривать журналисты.
- Нет, 5 дней по 8 градусов, - повторил председатель КГХ. – По закону так.
- А прогноз у вас есть? – намекая на неблагоприятные погодные условия, переспросили журналисты.
- Будет тепло еще, - буркнул Билич.
- Подождите, прогноз говорит, что будет 12-13 градусов и дождь. Может, раньше можно? У нас же были прецеденты.
- Соцсферу – да, а жителей – нет, - снова сказал, как отрезал Билич. – Там же потом большой, на самом деле, круг проблем запускается. Надо будет использовать топливо сверхнормативное, потом счета придут гражданам. Это сейчас все говорят, что давайте раньше включим, а потом будет перетопка. К сожалению, нет. Революции тут не совершим.
При этом, подать тепло в школы и детские сады Билич пообещал уже в течение недели.