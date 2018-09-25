2018-09-25T23:56:48+03:00
Общество

«Революции не совершим»: Игорь Билич отказался начинать отопительный сезон в Калининграде раньше времени

По словам председателя комитета городского хозяйства, это позволит «не запускать большой круг проблем»
Иван МАРКОВ
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Игорь БиличИгорь БиличФото: Иван МАРКОВ
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Во вторник после оперативного совещания в мэрии Калининграда журналисты пытались убедить председателя комитета городского хозяйства Игоря Билича в том, что пора уже подать тепло в дома калининградцев.

- Как 5 дней по 8 градусов будет, так и начнем, - отрезал Билич.

- Может, с 1 октября уже начнете? – начали уговаривать журналисты.

- Нет, 5 дней по 8 градусов, - повторил председатель КГХ. – По закону так.

- А прогноз у вас есть? – намекая на неблагоприятные погодные условия, переспросили журналисты.

- Будет тепло еще, - буркнул Билич.

- Подождите, прогноз говорит, что будет 12-13 градусов и дождь. Может, раньше можно? У нас же были прецеденты.

- Соцсферу – да, а жителей – нет, - снова сказал, как отрезал Билич. – Там же потом большой, на самом деле, круг проблем запускается. Надо будет использовать топливо сверхнормативное, потом счета придут гражданам. Это сейчас все говорят, что давайте раньше включим, а потом будет перетопка. К сожалению, нет. Революции тут не совершим.

При этом, подать тепло в школы и детские сады Билич пообещал уже в течение недели.

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