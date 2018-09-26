2018-09-26T00:52:45+03:00
Общество

Билич: Переключить угольные котельные на газ в Калининграде мешают жители

По словам председателя КГХ, приходится жителей «принуждать через суд»
Иван МАРКОВ
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Перевод угольных котельных на газ идет, но жители мешаютПеревод угольных котельных на газ идет, но жители мешаютФото: Иван МАРКОВ
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Во вторник после оперативного совещания в мэрии Калининграда председатель комитета городского хозяйства Игорь Билич рассказал, как в городе идет работа по замене угольных котельных на газовые.

- Идет потихоньку проектирование, - заявил Билич. - Мы столкнулись с трудностями, что для подключения, например, и закрытия некоторых угольных котельных необходимо проложить теплотрассу через придомовые территории. Жители категорически против, приходится обращаться через суд для принуждения жителей, чтобы они разрешили теплотрассы провести. Надо с пониманием относиться жителям, потому что суд все равно понуждает их и дает разрешение на прокладку, поэтому только затягивается время. Я думаю, что год-два, и большую часть угольных котельных мы переведем на газ или закроем и подключим к централизованному теплоснабжению.

В итоге, по словам Билича, останется всего 7 угольных котельных, которые невозможно переключить к централизованной теплосети, что, как пояснил председатель КГХ, составляет 25-30 процентов от общего их количества.

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