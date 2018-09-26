2018-09-26T10:08:39+03:00
Общество

В Калининграде уничтожат 120 кг сала, которое изъяли на польской границе

Мужчина, который его, сообщил, что купил сало для себя, но ему не поверили
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Таможня Калининградской области
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Калининградец, который ехал на своем «Мерседесе» из Польши, был задержан на границе в Момоново-II. В ходе таможенного досмотра авто обнаружилось, что в багажнике находится 27 упаковок без маркировки с сырым свиным салом. Общий вес – 120 кг.

Мужчина сообщил, что товар купил в Польше для личных нужд и не знал о существовании действующих запретов и ограничений на ввоз продукции животного происхождения. Но ему не поверили, глядя на количество сала.

Отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни сообщает, что товар изъят и подлежит уничтожению. Нарушитель же заплатит штраф.

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