Калининградец пытался пронести нож в здание областного суда
Судебные приставы задержали калининградца, который в здание областного суда с ножом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.
19-летний мужчина зарегистрировался в журнале посетителей и заявил, что не имеет запрещенных к проносу предметов. Однако в ходе досмотра его вещей пристав обнаружил раскладной нож.
- Калининградец не смог объяснить причину, по которой он собирался пронести нож в здание суда, и сослался на личную невнимательность и забывчивость, - отметили в пресс-службе ведомства.
На него завели административное дело по статье «Неисполнение распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов».