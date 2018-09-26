Калининградец пытался пронести нож в здание областного суда

СЕГОДНЯ 10:38 2018-09-26T10:39:27+03:00

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Судебные приставы задержали калининградца, который в здание областного суда с ножом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

19-летний мужчина зарегистрировался в журнале посетителей и заявил, что не имеет запрещенных к проносу предметов. Однако в ходе досмотра его вещей пристав обнаружил раскладной нож.

- Калининградец не смог объяснить причину, по которой он собирался пронести нож в здание суда, и сослался на личную невнимательность и забывчивость, - отметили в пресс-службе ведомства.

На него завели административное дело по статье «Неисполнение распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов».