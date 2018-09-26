В Калининграде не будет света на 8 улицах, воды – на 6 улицах

СЕГОДНЯ 10:42 2018-09-26T10:46:19+03:00

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В Калининграде в течение дня не будет электричества на восьми улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет в Центральном районе на ул. Карташева 88-124, 119-129; ул. Бассейной 7, 32б, 33, 35, 35а, 36; ул. Воздушной 80; ул. Алданской 3,5; во 2-ом Алданском пер. 1-13, 2-8.

До 20 часов электроэнергия отключена в Московском районе на ул. Киевской 54, 56; ул. Великолукской 2, 8-14; ул. Коммунистической 41-47.

Холодное водоснабжение до 17 часов отключено в Центральном районе на пр-те Советском 13-17; в пер. Кирова 6, 8, а также в Ленинградском районе на ул. Стрелковой 1, 2-8, 8а,б, 7, 9; ул. Лесной 33а,б, 39; ул. Озерной 25а,в, 26а, 31а.

До этого же часа из-за переврезки оборудования на теплосети Центрального района отключена горячая вода на ул. Беланова 31-61, 71-85.