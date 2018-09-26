Министр: Треть сельхозземель в Калининградской области используется не по назначению

СЕГОДНЯ 11:04 2018-09-26T11:04:36+03:00

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С 2011 по 2017 годы в Калининградской области ввели в оборот более 180 тысяч гектаров сельхозземель. Однако, до сих пор около 33 процентов от общей площади сельхозугодий в области используется не по назначению. Об этом заявила министр сельского хозяйства Калининградской области Наталья Шевцова на заседании комитета Совета Федерации по аграрно­-продовольственной политике и природопользованию.

По ее словам, необходимо внести изменения в земельное законодательство, которые позволят признать невостребованными участки, находящиеся у юридических лиц, которые не распорядились ими в течение трех и более лет. А также необходимо установить срок, в течение которого должны быть сформированы земельные участки из земельных долей и поставлены на кадастровый учет.

Наталья Шевцова рассказала о другой проблеме, которая тормозит ввод земель в оборот. Это несовершенство законодательной базы в отношении земель сельхозназначения, находящихся в долевой собственности граждан и юридических лиц.

- В частности, в Калининградской области насчитывается более 7 тысяч невыделенных и неиспользуемых земельных долей, расположенных на площади более 49 тысяч гектаров. Действующее земельное законодательство дает возможность собственникам земельных долей не спешить с выделением доли на местности и вовлечением ее в сельскохозяйственное производство, - сказала министр.