2018-09-26T11:12:32+03:00
Происшествия

Под Багратионовском «Форд» врезался в дерево и опрокинулся

Водитель легковушки скрылся
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Во вторник ночью в Багратионовском районе произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает Северо-Западный региональный поисково-спасательный отряд МЧС.

Авария произошла в районе поселка Марийское. Там в придорожное дерево врезался и перевернулся автомобиль «Форд». Прибывшие на место спасатели обеспечили безопасность на месте ДТП, отключили АКБ.

В результате аварии пострадал 18-летний пассажир, ему оказали помощь врачи «скорой помощи». Водитель «Форда», судя по всему, также получил травмы, однако мужчина с места происшествия скрылся.

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