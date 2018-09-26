С начала года статус резидента калининградской ОЭЗ получили 57 проектов

СЕГОДНЯ 11:20 2018-09-26T11:21:32+03:00

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Введение в 2018 году пониженных страховых взносов для резидентов калининградской ОЭЗ привело к рекордному увеличению числа новых резидентов. Об этом на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике заявила министр экономики Калининградской области Нинель Салагаева.

- Льгота заработала с начала 2018 года, и количество новых резидентов за несколько первых месяцев уже стало рекордным. В этом году статус резидента ОЭЗ получили 57 инвестпроектов, заявивших создание в течение трех лет 5 279 рабочих мест. В отношении 4 601 из них предполагается применение пониженных страховых взносов, – сообщила Нинель Салагаева.

Всего на сегодняшний день в единый реестр резидентов ОЭЗ включено 192 инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций, заявленных в течение первых 3-х лет реализации проектов, – 117,2 млрд рублей. Общая численность заявленных рабочих мест составляет 31 555 человек.