В Калининграде пройдет вечер, посвященный 100-летию ВЛКСМ
Вечер, посвященный 100-летию ВЛКСМ, проведут 26 сентября, в среду. Ностальгическими воспоминаниями можно будет поделиться в Калининградской областной научной библиотеке.
Как сообщают организаторы, гостями вечера станут калининградцы-комсомольцы разных поколений. Посетят библиотеку и представители современных молодежных объединений.
Воспоминаниями поделятся участники студенческих стройотрядов прошлых лет и настоящего времени, организаторы трудового соревнования комсомольцев и молодежи на производстве.
Библиотекари подготовят выставку книг и материалов из архива местной печати.
Ведущим вечера, который начнется в 18:00 станет кандидат географических наук Юрий Рожков-Юрьевский.