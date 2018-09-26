В Калининграде пройдет вечер, посвященный 100-летию ВЛКСМ

СЕГОДНЯ 11:29 2018-09-26T11:30:10+03:00

Поностальгировать можно будет в областной научной библиотеке

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Вечер, посвященный 100-летию ВЛКСМ, проведут 26 сентября, в среду. Ностальгическими воспоминаниями можно будет поделиться в Калининградской областной научной библиотеке.

Как сообщают организаторы, гостями вечера станут калининградцы-комсомольцы разных поколений. Посетят библиотеку и представители современных молодежных объединений.

Воспоминаниями поделятся участники студенческих стройотрядов прошлых лет и настоящего времени, организаторы трудового соревнования комсомольцев и молодежи на производстве.

Библиотекари подготовят выставку книг и материалов из архива местной печати.

Ведущим вечера, который начнется в 18:00 станет кандидат географических наук Юрий Рожков-Юрьевский.