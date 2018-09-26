Калининградское правительство попросило Совет Федерации ускорить выделение 2,5 млрд рублей на мелиорацию

СЕГОДНЯ 11:41 2018-09-26T11:42:55+03:00

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Правительство РФ до сих пор не утвердило программу восстановления мелиоративной и водохозяйственной системы Калининградской области. Об этом на заседании комитета Совета Федерации по аграрно­-продовольственной политике и природопользованию рассказала министр сельского хозяйства Калининградской области Наталья Шевцова, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По ее словам, это не позволяет Минсельхозу РФ включить программу развития мелиорации в госпрограмму развития сельского хозяйства и направить на ее реализацию2,5 млрд рублей.

- Считаем необходимым разработать и утвердить приоритетный федеральный проект по восстановлению и развитию мелиоративного и водохозяйственного комплекса Калининградской области на уровне Правительства России и обеспечить его необходимым финансированием, - сказала Наталья Шевцова

Сейчас в проведении работ по реконструкции и ремонту нуждается более 70 процентов мелиоративных объектов в Калининградской области. Состояние многих из них является критическим вследствие хронического недофинансирования отрасли, становится систематическим подтопление сельхозугодий, населенных пунктов. Из-за неудовлетворительного мелиоративного состояния осушенных сельскохозяйственных угодий и переувлажнения почвы ежегодно отмечается гибель посевов.