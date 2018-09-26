За неделю в Калининграде демонтировали 144 незаконных рекламных конструкций

СЕГОДНЯ 11:47 2018-09-26T11:47:51+03:00

Изменить размер текста: A A

За прошедшую неделю в Калининграде демонтировали 144 рекламные конструкции. Как сообщает пресс-служба мэрии, из них 96 конструкций демонтировали сотрудники отдела рекламы, 12 – собственники рекламоносителей и 36 конструкций убрано подрядной организацией в рамках муниципального контракта.

Также в течение недели с калининградских улиц демонтировали 304 табличек и объявлений с опор контактной сети, зеленых насаждений и других мест, куда люди расклеивают самую разную информацию.

В мэрии Калининграда отметили, что работа по выявлению незаконных конструкций ведется в городе ежедневно. С начала года с городских улиц было демонтировано 1838 рекламных конструкций.