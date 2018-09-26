На матч «Балтика» - «Локомотив» продали 21 тысячу билетов
.Фото: fc-baltika.ru
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На матч 1/16 финала Кубка России между калининградской «Балтикой» и чемпионом страны, московским «Локомотивом», продано более 21 тысячи билетов. Об этом сообщает пресс-служба калининградского клуба.
- Напомним, клубный рекорд посещаемости в кубках страны равняется 25 тысячам зрителей. Игроки, тренеры и администрация ФК «Балтика» ждут всех болельщиков на трибунах. Мы нуждаемся в вашей поддержке, - говорится в сообщении пресс-службы «Балтики».
Напомним, кубковый матч между калининградской «Балтикой» и московским «Локомотивом» пройдет на «Стадионе Калининград» в среду, 26 сентября. Начало в 20 часов.