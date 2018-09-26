2018-09-26T11:53:17+03:00
Спорт

На матч «Балтика» - «Локомотив» продали 21 тысячу билетов

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: fc-baltika.ru
Изменить размер текста:

На матч 1/16 финала Кубка России между калининградской «Балтикой» и чемпионом страны, московским «Локомотивом», продано более 21 тысячи билетов. Об этом сообщает пресс-служба калининградского клуба.

- Напомним, клубный рекорд посещаемости в кубках страны равняется 25 тысячам зрителей. Игроки, тренеры и администрация ФК «Балтика» ждут всех болельщиков на трибунах. Мы нуждаемся в вашей поддержке, - говорится в сообщении пресс-службы «Балтики».

Напомним, кубковый матч между калининградской «Балтикой» и московским «Локомотивом» пройдет на «Стадионе Калининград» в среду, 26 сентября. Начало в 20 часов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде пройдет мотокросс памяти чемпиона мира Валерия Корнеева
Перед матчем с «Балтикой» футболисты «Локомотива» прогулялись по центру Калининграда
Из-за надвигающегося шторма на боевых кораблях Балтфлота усилили меры безопасности
В Калининграде поисковикам удалось сфотографировать ящики, в которых может находиться Янтарная комната
Федор Смолов прилетел с «Локомотивом» в Калининград на кубковый матч с «Балтикой»
Авиакомпания «Победа» отказалась от рейсов из Калининграда в Лондон
В Калининградской области в этом году электрички перевезли 3 миллиона пассажиров
Калининградка подала в суд на тренажерный зал, в котором она получила травму
За неделю от укусов клещей в Калининградской области пострадали 326 человек
Калининградец продал найденные наркотики и получил 8 лет «строгача»
Перед матчем «Балтики» с «Локомотивом» болельщиков будет развлекать фокусник, открывавший Олимпиаду в Сочи
Семьи Калининграда не знают о бесплатной процедуре ЭКО?
Главный калининградский дорожник: Старые ливневки некомфортны для автомобилистов
Алиханов рассказал, как планирует увеличивать продолжительность жизни в Калининградской области
В Калининграде на улице Суздальской откроется новая фермерская ярмарка
В Калининграде установят вторую фигурку хомлина
Калининградец пытался проехать в Литву по чужому паспорту
В Немане полицейские по горячим следам задержали грабителя, напавшего на пенсионерку