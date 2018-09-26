2018-09-26T11:58:23+03:00
Общество

В Калининграде пропала учащаяся 8-го класса

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Полиция Калининграда объявила в розыск 14-летнюю Викторию Дейнеко. Накануне днем учащаяся 8-го класса из дома на улице 3-я Большая Окружная и по настоящее время не вернулась.

Школьница была одета черные джинсы, белая блузка, пальто белое в чёрную клетку (на спине чёрная полоса), розовые кроссовки.

Приметы: на вид 15-16 лет, волосы русые до плеч, глаза серые, рост 150 см, на лбу имеется маленький шрам в виде горизонтальной полоски.

Если вам что-либо известно о местонахождении Виктории Дейнеко, просим сообщить об этом в УМВД России по городу Калининграду по телефонам: 554-506 (дежурная часть), 554-502.

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