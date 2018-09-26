2018-09-26T11:59:29+03:00
Происшествия

В Калининграде под двухъярусным мостом застряла бетономешалка

Из-за ДТП движение транспорта заблокировано
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Сообщество автомобилистов Калининграда и области
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В Калининграде утром в среду 26 сентября случилось ДТП на двухъярусном мосту. Как сообщают очевидцы, выложив фотографию в группу «Сообщество автомобилистов Калининграда и области», под перекрытием моста застряла бетономешалка.

Крупногабаритный автомобиль не смог проехать под мостом и застряв, блокировал движение.

В мэрии пообещали в ближайшее время разобраться и освободить мост.

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