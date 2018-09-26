В Калининграде под двухъярусным мостом застряла бетономешалка
Из-за ДТП движение транспорта заблокировано
.Фото: Сообщество автомобилистов Калининграда и области
Изменить размер текста:
В Калининграде утром в среду 26 сентября случилось ДТП на двухъярусном мосту. Как сообщают очевидцы, выложив фотографию в группу «Сообщество автомобилистов Калининграда и области», под перекрытием моста застряла бетономешалка.
Крупногабаритный автомобиль не смог проехать под мостом и застряв, блокировал движение.
В мэрии пообещали в ближайшее время разобраться и освободить мост.