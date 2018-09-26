В Калининграде под двухъярусным мостом застряла бетономешалка

СЕГОДНЯ 11:58 2018-09-26T11:59:29+03:00

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В Калининграде утром в среду 26 сентября случилось ДТП на двухъярусном мосту. Как сообщают очевидцы, выложив фотографию в группу «Сообщество автомобилистов Калининграда и области», под перекрытием моста застряла бетономешалка.

Крупногабаритный автомобиль не смог проехать под мостом и застряв, блокировал движение.

В мэрии пообещали в ближайшее время разобраться и освободить мост.