В поселке Волочаевское обнаружили 100-килограмовую фугасную авиабомбу
.Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области
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В поселке Волочаевское обнаружили 100-килограмовую фугасную авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом сообащет пресс-служба Росгвардии.
Боеприпас обнаружил местный житель при проведении земляных работ. Он же и сообщил об опасной находке.
Прибывшие на место взрывотехники инженерно-технической группы ОМОН вывезли боеприпас для дальнейшей утилизации.