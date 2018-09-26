В Калининграде соседи помогли полиции найти «резиновую квартиру»

СЕГОДНЯ 12:15 2018-09-26T12:17:16+03:00

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До трех лет лишения свободы грозит жителю Калининграда за фиктивную регистрацию иностранцев. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

«Резиновую квартиру» обнаружили на улице Колхозной. 29-летний владелец жилища зарегистрировал сразу девять иностранных граждан.

- Сотрудники полиции опросили соседей, которые подтвердили, что никогда не видели в подъезде иностранцев. В результате осмотра жилища, участковые не обнаружили следов пребывания постояльцев, - отметили в пресс-службе полиции.

В отношении злоумышленника завели уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».