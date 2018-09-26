В Краснознаменске после ремонта откроется детский сад «Солнышко»
.Фото: Александр Подгорчук
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В четверг, 27 сентября, в Краснознаменске после ремонта откроется детский сад «Солнышко». Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования.
Детсад ремонтировали за счет резервного фонда Президента РФ. В здании заменили кровлю, утеплили фасад и создали доступную среду. Всего на ремонт было выделено й3,7 млн рублей.
Дополнительно на территории детсада заменили дорожное покрытие, создали новые прогулочные площадки, установили ограждение и новое освещение для обеспечения антитеррористической безопасности детей.