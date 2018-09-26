В Калининграде только 3 улицы из 21 отремонтируют вовремя

СЕГОДНЯ 12:39 2018-09-26T12:39:26+03:00

По словам Владимира Свинцова, времени у подрядчиков было более, чем достаточно Фото: Иван МАРКОВ

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Во вторник после оперативного совещания в мэрии Калининграда руководитель муниципального предприятия «Городское дорожное строительство и ремонт» Владимир Свинцов рассказал, ремонт каких улиц подрядчики не успеют закончить в срок. Интересно, что из 21 улицы вовремя работы закончатся только на трех.

- По 18 улицам мы выходим в более-менее положительной динамике, - сообщил Свинцов. – Возможно, с небольшими отставаниями и предъявлением санкций за просрочку исполнения контракта.

Свинцов признался, что подрядчики так и не успели нагнать сроки, несмотря на то, что работать приходилось и в выходные, и по ночам. Причем, хуже всего дело обстоит со сдачей улиц Пролетарской и Черняховского.

Что касается сроков, то, по словам главного калининградского дорожника, все работы будут закончены только к 10 октября, несмотря на то, что крайним сроком было 30 сентября.