В Калининграде полиция разыскала пропавшую 14-летнюю девочку
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде завершены поиски пропавшей 14-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Восьмиклассница накануне ушла из дома и не вернулась. На ее поиски был ориентирован весь личный состав полиции.
Сегодня утром поиски Виктории Д. были завершены. Как оказалось, девочка осталась ночевать у одной из своих подруг, а с утра направилась в магазин, возле которого полицейские ее и обнаружили.
- Несовершеннолетняя вернулась домой. Сотрудники ПДН проводят с ней и ее родителями профилактическую беседу и устанавливают обстоятельства ее отсутствия дома, - отметили в пресс-службе УМВД.