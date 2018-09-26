В Калининграде полиция разыскала пропавшую 14-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 12:41 2018-09-26T12:42:01+03:00

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В Калининграде завершены поиски пропавшей 14-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Восьмиклассница накануне ушла из дома и не вернулась. На ее поиски был ориентирован весь личный состав полиции.

Сегодня утром поиски Виктории Д. были завершены. Как оказалось, девочка осталась ночевать у одной из своих подруг, а с утра направилась в магазин, возле которого полицейские ее и обнаружили.

- Несовершеннолетняя вернулась домой. Сотрудники ПДН проводят с ней и ее родителями профилактическую беседу и устанавливают обстоятельства ее отсутствия дома, - отметили в пресс-службе УМВД.