18-летнюю медведицу из Калининградского зоопарка отправят во Францию

СЕГОДНЯ 13:01 2018-09-26T13:01:34+03:00

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Медведицу из Калининградского зоопарка планируют передать во Францию. 18-летнее животное по имени Ханни поселится в реабилитационном центре для медведей в сафари-парке французского города Погр.

Как сообщает пресс-служба учреждения, переезд медведицы обоснован. Связано это с тем, что наш зоопарк в обозримом будущем не сможет построить отвечающие современным требованиям вольеры для медведей.

Напомним, в Калининградском зоопарке создали дом престарелых для медведей. Пожилых животных переселили из старого, построенного 100 лет назад вольера, в новые «дома». Было решено переоборудовать под содержание возрастных медведей объект «Волчатник», построенный в 70-х гг., где в разное время содержались волки, лисы и медведи.

В комплексе из пяти вольеров будут жить: 31-летняя бурая медведица Настя, которая за свою жизнь стала мамой 42 медвежат, 28-летняя уссурийская белогрудая медведица Артистка. В трех оставшихся вольерах живут американские черные медведи барибалы: самец Аргон (31 год), самка Ховди (31 год) и их дочь Ханни (18 лет).

Весной 2017 года комиссия Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов подвергла жесткой критике условия содержания медведей в Калининградском зоопарке.