2018-09-26T13:07:22+03:00
Общество

Число жителей Калининградской области может превысить миллион уже в этом году

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Число официально зарегистрированных жителей Калининградской области может превысить миллион уже в этом году. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов на заседании Совета Федерации, сообщает пресс-служба регионального правительства. Сейчас, по данным статистики, в области проживают 999,1 тысячи человек.

- Калининградская область еще с советских времен мечтает о миллионом жителе и, судя по среднегодовой статистике прироста населения, возможно, в эту самую минуту в Калининградской области регистрируется миллионный житель, – заявил Антон Алиханов.

Он заявил, что создание условий для увеличения рождаемости является одной из ключевых задач властей. Он рассказал о проекте «Семья и государство – три шага навстречу детям», который заработал в этом году. В рамках проекта областной бюджет субсидирует проценты по ипотечному кредиту, оформленному по данной программе после рождения ребенка и до достижения им трёх лет. Ожидается, что до конца 2018 года этой мерой поддержки воспользуется 400 калининградских семей.

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