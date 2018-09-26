Калининградский велосипедист выиграл сразу пять медалей адаптивного Кубка Европы
Европейский кубок по велоспорту-шоссе среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата проходил на дорогах Словакии, Венгрии и Сербии, собрав около 100 спортсменов из 15 стран.
Сборную России представил калининградский спортсмен Павел Комоцкий.
Как сообщает министерство спорта Калининградской области, он завоевал четыре серебряные и одну золотую медаль за три этапа в категории С5.
Два серебра в Словакии покорились калининградцу в гонке с раздельным стартом на 14 км и в групповом заезде на 60 км, затем было второе место в 17-километровой «разделке» на шоссе в Венгрии. А в завершении удалась победа на 12 км с раздельным стартом в Сербии и второе место в групповой гонке на 58 км с отставанием в 1 секунду.
Сейчас Павел готовится к соревнованиям по велоспорту на треке, чтобы уже в январе стартовать на турнире в Санкт-Петербурге.
Павел – неоднократный призер всероссийских и международных соревнований.