2018-09-26T13:09:06+03:00
Спорт

Калининградский велосипедист выиграл сразу пять медалей адаптивного Кубка Европы

Соревнования прошли в трех странах
Александр КАТЕРУША
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..Фото: министерство спорта Калининградской области
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Европейский кубок по велоспорту-шоссе среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата проходил на дорогах Словакии, Венгрии и Сербии, собрав около 100 спортсменов из 15 стран.

Сборную России представил калининградский спортсмен Павел Комоцкий.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, он завоевал четыре серебряные и одну золотую медаль за три этапа в категории С5.

Два серебра в Словакии покорились калининградцу в гонке с раздельным стартом на 14 км и в групповом заезде на 60 км, затем было второе место в 17-километровой «разделке» на шоссе в Венгрии. А в завершении удалась победа на 12 км с раздельным стартом в Сербии и второе место в групповой гонке на 58 км с отставанием в 1 секунду.

Сейчас Павел готовится к соревнованиям по велоспорту на треке, чтобы уже в январе стартовать на турнире в Санкт-Петербурге.

Павел – неоднократный призер всероссийских и международных соревнований.

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