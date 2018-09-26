В Немане полицейские по горячим следам задержали грабителя, напавшего на пенсионерку

СЕГОДНЯ 13:10 2018-09-26T13:11:32+03:00

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В Немане полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в ограблении местной жительницы. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел на улице Черняховского. К 64-летней пенсионерке подошел неизвестный, который отобрал у нее мобильный телефон и сорвал с шеи золотую цепочку. Ущерб составил 12 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний местный житель, у которого изъято похищенное имущество.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Грабеж с применением насилия неопасного для жизни или здоровья». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет.