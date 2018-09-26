2018-09-26T13:17:02+03:00
Общество

Калининградец пытался проехать в Литву по чужому паспорту

Виктор Сергеев
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..Фото: Пограничное управление по Калининградской области
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На российско-литовской границе задержали мужчину, который пытался выехать в соседнее государство по чужому паспорту. Об этом сообащет пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области.

Инцидент произошел на пограпереходе «Чернышевское». В ходе проверки контролер выявил 36-летнего мужчину, который пытался проследовать в Литву по паспорту своего младшего брата.

Нарушитель привлечен к административной ответственности по статье «Нарушение режима Государственной границы Российской Федерации)» и оштрафован.

В пресс-службе пограничного управления отметили, что за 9 месяцев этого года пограничники предотвратили более 400 попыток пересечения границы по недействительным документам, в прошлом году аналогичный показатель не превысил 350 человек.

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