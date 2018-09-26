Калининградец пытался проехать в Литву по чужому паспорту
На российско-литовской границе задержали мужчину, который пытался выехать в соседнее государство по чужому паспорту. Об этом сообащет пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области.
Инцидент произошел на пограпереходе «Чернышевское». В ходе проверки контролер выявил 36-летнего мужчину, который пытался проследовать в Литву по паспорту своего младшего брата.
Нарушитель привлечен к административной ответственности по статье «Нарушение режима Государственной границы Российской Федерации)» и оштрафован.
В пресс-службе пограничного управления отметили, что за 9 месяцев этого года пограничники предотвратили более 400 попыток пересечения границы по недействительным документам, в прошлом году аналогичный показатель не превысил 350 человек.