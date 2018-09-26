В Калининграде установят вторую фигурку хомлина
Бронзовая бабушка появится в Музее янтаря
Первый хомлин - дедушка - установлен на мосту рядом с Кафедральным собором.Фото: Иван МАРКОВ
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В Калининграде в четверг откроют мини-скульптуру хомлина. Как сообщает пресс-служба областного правительства, фигурка бабушки-хомлина будет установлена в Музее янтаря. Авторы фигуры – скульптуры Наталья и Сергей Шевченко, воплотил идею в жизнь скульптор Андрей Следков.
Это вторая фигурка сказочного персонажа из запланированных семи. Напомним, первый хомлин установлен на мосту рядом с Кафедральным собором.
Хомлины это добрые существа, похожие на домовых. По легенде именно они создают уникальные изделия из янтаря.