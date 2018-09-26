2018-09-26T13:24:00+03:00
Общество

В Калининграде на улице Суздальской откроется новая фермерская ярмарка

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Калининграде появится новая площадка для ярмарки сельхозпроизводителей. Она разместится на улице Суздальской на участке, который использовался для перехватывающей парковки во время матчей ЧМ-2018.

- Почти год мы подыскивали место, сопоставимое по масштабу с ярмаркой, действовавшей на площади перед Домом советов. Сейчас площадка на Суздальской выглядит наиболее оптимальным вариантом. По нашим оценкам, она может стать успешной, если будет качественно отработана транспортная логистика, установлены разумные цены за аренду торговых мест, созданы комфортные условия и для торговцев, и для покупателей, – отметила заместитель министра по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области Ирина Гракова.

Основную часть ярмарки займут 150 павильонов площадью по 12 квадратных метров каждый. Кроме того, предусмотрена площадка для торговли с автомобилей, торговые ряды для огородников, парковка вместимостью до 300 мест. Зимой на Суздальской планируется проводить рождественскую ярмарку с ёлочным базаром.

Сообщается, что аренда торгового места на новой площадке обойдется в 200 рублей в день.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде пройдет мотокросс памяти чемпиона мира Валерия Корнеева
Перед матчем с «Балтикой» футболисты «Локомотива» прогулялись по центру Калининграда
Из-за надвигающегося шторма на боевых кораблях Балтфлота усилили меры безопасности
В Калининграде поисковикам удалось сфотографировать ящики, в которых может находиться Янтарная комната
Федор Смолов прилетел с «Локомотивом» в Калининград на кубковый матч с «Балтикой»
Авиакомпания «Победа» отказалась от рейсов из Калининграда в Лондон
В Калининградской области в этом году электрички перевезли 3 миллиона пассажиров
Калининградка подала в суд на тренажерный зал, в котором она получила травму
За неделю от укусов клещей в Калининградской области пострадали 326 человек
Калининградец продал найденные наркотики и получил 8 лет «строгача»
Перед матчем «Балтики» с «Локомотивом» болельщиков будет развлекать фокусник, открывавший Олимпиаду в Сочи
Семьи Калининграда не знают о бесплатной процедуре ЭКО?
Главный калининградский дорожник: Старые ливневки некомфортны для автомобилистов
Алиханов рассказал, как планирует увеличивать продолжительность жизни в Калининградской области
В Калининграде установят вторую фигурку хомлина
Калининградец пытался проехать в Литву по чужому паспорту
В Немане полицейские по горячим следам задержали грабителя, напавшего на пенсионерку