В Калининграде на улице Суздальской откроется новая фермерская ярмарка

СЕГОДНЯ 13:22 2018-09-26T13:24:00+03:00

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В Калининграде появится новая площадка для ярмарки сельхозпроизводителей. Она разместится на улице Суздальской на участке, который использовался для перехватывающей парковки во время матчей ЧМ-2018.

- Почти год мы подыскивали место, сопоставимое по масштабу с ярмаркой, действовавшей на площади перед Домом советов. Сейчас площадка на Суздальской выглядит наиболее оптимальным вариантом. По нашим оценкам, она может стать успешной, если будет качественно отработана транспортная логистика, установлены разумные цены за аренду торговых мест, созданы комфортные условия и для торговцев, и для покупателей, – отметила заместитель министра по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области Ирина Гракова.

Основную часть ярмарки займут 150 павильонов площадью по 12 квадратных метров каждый. Кроме того, предусмотрена площадка для торговли с автомобилей, торговые ряды для огородников, парковка вместимостью до 300 мест. Зимой на Суздальской планируется проводить рождественскую ярмарку с ёлочным базаром.

Сообщается, что аренда торгового места на новой площадке обойдется в 200 рублей в день.