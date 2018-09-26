Алиханов рассказал, как планирует увеличивать продолжительность жизни в Калининградской области

СЕГОДНЯ 13:28 2018-09-26T13:28:53+03:00

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Средняя продолжительность жизни в Калининградской области составляет 72 года, однако развитие здравоохранения и другие меры по улучшению качества жизни калининградцев могут увеличить этот показатель. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов на заседании Совета Федерации, сообщает пресс-служба регионального правительства.

- В планах – к 2027 году войти в клуб тех регионов, где продолжительность жизни составит более 80 лет, – заявил Антон Алиханов.

Он отметил, что в регионе наблюдается снижение показателей смертности, особенно по таким причинам, как болезни системы кровообращения, туберкулез, снижается младенческая смертность. Уже разработана программа по привлечению медицинских кадров. При этом, эффективность работы поликлиник повышается с помощью современных проектов управления, в том числе, «бережливого производства». Также на территории региона запланировано строительство трех новых медицинских учреждений, заявил калининградский губернатор.